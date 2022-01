Quirinale: Rotondi, 'su candidatura decide Berlusconi, ma quadro non cambiato' (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Sulla candidatura al Quirinale decide Berlusconi, che non ha bisogno di consigli e soprattutto di consiglieri. A me sembra che il quadro non sia cambiato e quindi tenderei a pensare che nulla cambierà nella determinazione del centrodestra di sostenere la candidatura dell'ex premier ed allargare il consenso intorno ad essa''. Così Gianfranco Rotondi commenta lo stato dell'arte sulla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale . Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Sullaal, che non ha bisogno di consigli e soprattutto di consiglieri. A me sembra che ilnon siae quindi tenderei a pensare che nulla cambierà nella determinazione del centrodestra di sostenere ladell'ex premier ed allargare il consenso intorno ad essa''. Così Gianfrancocommenta lo stato dell'arte sulladi Silvioal

