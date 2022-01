Quirinale, Berlusconi al vertice di Forza Italia: “Ancora devo decidere” (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – L’ex premier Silvio Berlusconi (foto) Ancora non scioglie la riserva, incontrando ministri e sottosegretari di Forza Italia avrebbe spiegato di non aver Ancora preso una decisione. Lo riporta l’agenzia di stampa Askanews. Berlusconi, secondo quanto viene riferito, sarebbe Ancora convinto di avere la possibilità di essere eletto e vorrebbe prendere altro tempo per valutare. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – L’ex premier Silvio(foto)non scioglie la riserva, incontrando ministri e sottosegretari diavrebbe spiegato di non averpreso una decisione. Lo riporta l’agenzia di stampa Askanews., secondo quanto viene riferito, sarebbeconvinto di avere la possibilità di essere eletto e vorrebbe prendere altro tempo per valutare. L'articolo L'Opinionista.

