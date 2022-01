Pioli: «La Juve è in un momento positivo, ma anche noi. Ci sarà da combattere pallone su pallone» (Di sabato 22 gennaio 2022) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera contro la Juventus. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Per la quarta partita di fila partiamo davanti alla Juventus: è un aspetto che testimonia il lavoro che stiamo facendo? “Che la nostra classifica sia buona è evidente, come è altrettanto evidente che la Juve sia partita non bene ma che ora affrontiamo in un momento di ottima forma. Non sarà sufficiente domani una prestazione normale, ma servirà una prestazione di livello alto e ne abbiamo la capacità“. È una partita da Milan, diversa dalle altre? “Bivio e svolta lo usate spesso voi: è una partita importante. Non sarà ancora decisiva, ma è importante perché la Juve è imbattuta da 8-9 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) L’allenatore del Milan, Stefano, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera contro lantus. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Per la quarta partita di fila partiamo davanti allantus: è un aspetto che testimonia il lavoro che stiamo facendo? “Che la nostra classifica sia buona è evidente, come è altrettanto evidente che lasia partita non bene ma che ora affrontiamo in undi ottima forma. Nonsufficiente domani una prestazione normale, ma servirà una prestazione di livello alto e ne abbiamo la capacità“. È una partita da Milan, diversa dalle altre? “Bivio e svolta lo usate spesso voi: è una partita importante. Nonancora decisiva, ma è importante perché laè imbattuta da 8-9 ...

