(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non pretendo giustizia, ma equità!”.cita il drammaturgo Bertolt Brecht commentando all’AdnKronos il decreto legge Sostegni varato dal Governo e le misure di ristoro per lo spettacolo dal vivo, pari a 111,5 milioni di euro. “Ma idevono andare sia aiche ai teatranti, ovvero ade tecnici”, sottolinea l’attrice, spesso in prima linea nella difesa del mondo del teatro, in questi tempi segnati dalla crisi per la pandemia del Covid. “Bisogna sempre distinguere fra inel senso delle strutture, degli enti, che prendono i; e i teatranti ovvero le persone, artisti o tecnici, che fanno il teatro e che praticamente non prendono– osserva la– Stiamo ancora ...

Advertising

StraNotizie : Monica Guerritore: 'Ristori non solo ai teatri ma anche agli attori' - OOOH_Events : Monica Guerritore dirige e interpreta L'Anima Buona di Sezuan il 3 febbraio @teatromariacan1 di Sulmona. Acquista i… - RVicinato : Monica Guerritore in scena a Sulmona con L’anima buona di Sezuan - Il 3 febbraio alle 21:00 torna la grande prosa a… - toscanalibri : L’anima buona di Sezuan. Monica Guerritore sul palco dei Rinnovati di #Siena dal 21 al 23 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Guerritore

Adnkronos

... giovedì 3 febbraio alle 21:00 andrà in scena L'anima buona di Sezuan di BertoltBrecht , con la regia di, una tra le attrici più iconiche del teatro italiano. Prodotto da Best Live ...... giovedì 3 febbraio alle 21:00 andrà in scena L'anima buona di Sezuan di BertoltBrecht, con la regia di, una tra le attrici più iconiche del teatro italiano. Prodotto da Best Live, ...(Adnkronos) - "Non pretendo giustizia, ma equità!". Monica Guerritore cita il drammaturgo Bertolt Brecht commentando all'AdnKronos il decreto legge Sostegni varato dal Governo e le misure di ristoro p ...Come si costruisce uno spettacolo teatrale? Come si entra in una parte? Per rispondere a queste domande, i Teatri di Siena danno il via alla rassegna ‘A tu per tu con...’ una serie di incontri special ...