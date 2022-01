Le pagelle del Benevento – Centrocampo non pervenuto | Forte prova a dare la scossa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAlessandria – Prestazione ampiamente al di sotto delle aspettative delche esce sconfitto dal Moccagatta di Alessandria (2-0). Ledei giallorossi: Paleari 5,5: Esente da responsabilità sul gol di Lunetta, in occasione del raddoppio è tradito dalla deviazione di Barba. La conclusione di Chiarello non sembrava irresistibile. Letizia 5: Fuori posizione sul gol dell’uno a zero, riduce la spinta ai primi minuti. Poi troppi errori tecnici che sfociano in una gara anonima Vogliacco 5: C’è il suo zampino su entrambi i gol grigi, ma se nel primo caso è sfortunato nella deviazione aerea, sul raddoppio avrebbe potuto fare molto meglio. Barba 5,5: Il ritorno nell’undici titolare non coincide con una prestazione positiva. Spesso in ritardo nelle chiusure, rimedia un giallo evitabile alla mezz’ora che in qualche modo lo ...