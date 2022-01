Firenze | si spaccia per medico in ospedale e molesta una paziente nella notte

(Di sabato 22 gennaio 2022) Momenti di terrore per una donnata mentre era ricoverata all'Careggi di. Lascorsa un 20enne è entratostanza e l'ha svegliata dicendo di essere un. Poi ha ...

Momenti di terrore per una donna molestata mentre era ricoverata all'ospedale Careggi di Firenze. La notte scorsa un 20enne è entrato nella stanza e l'ha svegliata dicendo di essere un medico. Poi ha iniziato a molestarla, aggiungendo che doveva visitarla. La donna sorpresa nel sonno ha chiamato aiuto. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti della Questura di Firenze, intorno all'una di notte, il giovane si sarebbe introdotto abusivamente all'interno dell'ospedale di Careggi. La notte scorsa, con l'accusa di violenza sessuale, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di origini romene di 20 anni.