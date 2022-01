Avola | riattivazione Ostetricia e Ginecologia | Fp Cisl | ' Un mero trasferimento dell' ambulatorio da Noto'

(Di sabato 22 gennaio 2022)- "Un confronto immediato con i vertici'Asp di Siracusa per avere tempi certi in merito all'attivazione del reparto dipresso l'Ospedale di, garantendo il ...

...assistenza al malato e in merito alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi relative ad un'imminente riapertura dell'intero reparto di Ostetricia e Ginecologia nell'ospedale 'Di Maria' di'. ...... quali strenui sostenitori della più celere attivazione della UOC di Ostetricia e Ginecologia all'Ospedale di, dove è incardinata dalla Rete Ospedaliera del SSR, ponendoci però nella posizione ...Tempi certi e chiarezza sulla reale disponibilità di personale sanitario. Questa, in sintesi, la richiesta della Fp Cgil, indirizzata all'Asp, a cui il sindacato chiede un confronto immediato. La soll ...La sollecitazione parte dal segretario generale, Daniele Passanisi e dal segretario territoriale, Mauro Bonarrigo che chiedono, appunto, un confronto immediato con i vertici dell'Asp di Siracusa per a ...