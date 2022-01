Addio a Gianni Di Marzio | l’ex allenatore aveva 82 anni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il mondo del calcio piange la scomparsa didi, exe dirigente sportivo noto ai più soprattutto per aver scoperto Diego Armando Maradona. Padre del noto giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di, negli ultimiera noto per essere commentatore sportivo soprattutto negli ambienti del Napoli Calcio di cui era sempre stato un tifoso essendo statodal 1977 al 1979. Comeha anche avuto il merito di portare il Catanzaro in Serie A mentre con i partenopei raggiunse un risultato importante come la finale di Coppa Italia (persa con l’Inter) e un quinto posto che valeva l’accesso alla Coppa UEFA.Di: una vita all’insegna del ...