[SWITCH/PS4] Rilasciato pNES v5.0 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo il rilascio del port di pSNES e pFBNEO su PS4,lo sviluppatore Cpasjuste per completare il "pacchetto" pEMU ha Rilasciato pNES per Nintendo SWITCH e PS4 Jailbroken. pNES vi permette di emulare sulla vostra console il vecchio NES (Nintendo Entertainment System) ,un emulatore molto valido e stabile per gli amanti delle retro-console Nintendo anno 1987. Download pNES-5.0 ps4.zip pNES-5.0 SWITCH.zip Fonte Github

