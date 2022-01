Sul Colle non c’è Rete: l’irrilevanza di web e social nella corsa al Quirinale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le campagne contro Berlusconi per distrarre la base, l’assenza dei 5 Stelle, gli appelli riciclati, i quirinabili in tattico silenzio. L’elezione del Presidente della Repubblica non è “duepuntozero” Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le campagne contro Berlusconi per distrarre la base, l’assenza dei 5 Stelle, gli appelli riciclati, i quirinabili in tattico silenzio. L’elezione del Presidente della Repubblica non è “duepuntozero”

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Diario dal Colle. Sul Colle manca l'intesa, primo voto in bianco scolta il podcast #ANSA - pdnetwork : Nessuno ha diritto di prelazione sul Colle. È il momento della responsabilità per i partiti di maggioranza: non c… - fattoquotidiano : Draghi prepara la fuga sul Colle, con l'aiutino dei giornali dell'establishment - fulviogiuliani : Questa mattina, terzo appuntamento con il podcast “Caffè al Colle” de @LaRagione_eu. Oggi, tocca a me, con una rifl… - SorryNs : RT @CulturaIdentita: Parte la maratona per il Quirinale, per Paolo Becchi ci vuole un liberale con valori cristiani al Colle. Altro che Dra… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul Colle Come si elegge il Presidente della Repubblica: gli scenari di voto ...dall'ipotesi inedita del passaggio diretto di un premier ( Mario Draghi ) da Palazzo Chigi al Colle ... quanti sono i grandi elettori, cosa prevede la Costituzione sul ruolo della prima carica dello ...

Il 'Dilemma Draghi' sul voto per il Colle, l'analisi del Financial Times Secondo il Ft, nel mondo degli affari italiano, sono in molti a sperare che Draghi raggiunga il Colle , in modo tale da 'garantire il suo futuro coinvolgimento nella vita pubblica e rassicurare i ...

Toti: «Ora un arbitro sul Colle. Poi i centristi si uniscano anche con Renzi» Corriere della Sera Salvini-Letta-Pd, prove di dialogo: si tratta sul nuovo governo «Mentre io cercavo consensi, Matteo trattava sul governo». L’irritazione di Silvio Berlusconi nei confronti dell’alleato non si è smaltita con la telefonata che ...

BERTINOTTI: MATTARELLA “Vista sul Colle disturbata da nebbia fitta”, “non c'è più nessuno che possa condurre le fila dell'operazione, causa desertificazione dei soggetti proponenti”, “oggi non esistono i partiti e di rifles ...

