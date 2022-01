Sondaggio, per gli italiani Draghi il più adatto al Quirinale: “Ma resti premier” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per il 51% degli italiani, stando a un Sondaggio Bidimedia reso noto su Twitter, Mario Draghi non deve diventare il nuovo inquilino del Quirinale. Deve invece restare a Palazzo Chigi in qualità di Presidente del Consiglio fino al 2023, anno di naturale scadenza della legislatura. E ciò malgrado che, sostiene sempre Bidimedia in un tweet relativo ai risultati di un’altra ricerca, i cittadini giudichino l’ex governatore della Bce come l’uomo più adatto a ricoprire il ruolo di Capo dello Stato. È anche su questo sfondo che proseguono senza sosta i contatti fra i leader dei partiti nell’ultimo fine settimana prima delle votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Incontro fra Letta e Renzi Lunedì 24 gennaio alle 15 alla Camera, riunita in seduta comune, la prima ‘chiama’ alle urne. Stamani ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per il 51% degli, stando a unBidimedia reso noto su Twitter, Marionon deve diventare il nuovo inquilino del. Deve invece restare a Palazzo Chigi in qualità di Presidente del Consiglio fino al 2023, anno di naturale scadenza della legislatura. E ciò malgrado che, sostiene sempre Bidimedia in un tweet relativo ai risultati di un’altra ricerca, i cittadini giudichino l’ex governatore della Bce come l’uomo piùa ricoprire il ruolo di Capo dello Stato. È anche su questo sfondo che proseguono senza sosta i contatti fra i leader dei partiti nell’ultimo fine settimana prima delle votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Incontro fra Letta e Renzi Lunedì 24 gennaio alle 15 alla Camera, riunita in seduta comune, la prima ‘chiama’ alle urne. Stamani ...

