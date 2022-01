Sinner-Daniel oggi, Australian Open 2022: orario d’inizio, tv, programma, streaming (Di sabato 22 gennaio 2022) oggi, non prima delle 07.00 italiane, Jannik Sinner affronterà il giapponese Taro Daniel, terzo turno degli Australian Open 2022. La sfida chiuderà il programma della Kia Arena. Per l’altoatesino un rivale sulla carta non impossibile, considerata la sua classifica (n.120 del mondo), ma che sta vivendo un momento di forma notevolissimo. Tra qualificazioni e match nel tabellone principale, il nipponico non ha perso neanche un set e ha sconfitto con un netto 3-0 anche Andy Murray nell’ultimo incontro. Servirà un Sinner lucido e centrato per prevalere contro chi non ha nulla da perdere e vivrà al meglio possibile il suo primo terzo turno in uno Slam in carriera. Le armi dell’azzurro saranno le solite: grande spinta da fondo e alternare anche i colpi in ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022), non prima delle 07.00 italiane, Jannikaffronterà il giapponese Taro, terzo turno degli. La sfida chiuderà ildella Kia Arena. Per l’altoatesino un rivale sulla carta non impossibile, considerata la sua classifica (n.120 del mondo), ma che sta vivendo un momento di forma notevolissimo. Tra qualificazioni e match nel tabellone principale, il nipponico non ha perso neanche un set e ha sconfitto con un netto 3-0 anche Andy Murray nell’ultimo incontro. Servirà unlucido e centrato per prevalere contro chi non ha nulla da perdere e vivrà al meglio possibile il suo primo terzo turno in uno Slam in carriera. Le armi dell’azzurro saranno le solite: grande spinta da fondo e alternare anche i colpi in ...

Advertising

WeAreTennisITA : SINNER VA DI CORSA ?? Senza tentennare, Jannik Sinner batte Steve Johnson per 6-2 6-4 6-3 e raggiunge il terzo turno… - infoitsport : Sinner-Daniel oggi agli Australian Open 2022: orario e dove vederla in TV e streaming - Manudaprato : RT @lorenzofares: Il match di 3T degli #AustralianOpen2022 tra Jannik #Sinner ???? e Taro Daniel ???? si giocherà domani #22gennaio sulla KIA A… - MicheleSarno76 : Berrettini supera Alcaraz 10-5 al SuperTie Break del quinto set ed è agli ottavi a Melbourne. Domani non prima dell… - hippydog444 : @JustinM11151153 @McmastersMoose @MistressRedWasp @neecbf @catlady111310 @Thumper18560818 @AngryFleas @Flattielover… -