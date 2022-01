Niente mascherine né vaccini. Dentro una scuola No vax (Di venerdì 21 gennaio 2022) Giustiniana, periferia nord di Roma. In un casale in mezzo al nulla c’è una scuola parentale “per bambini dai 6 ai 16 anni”, con “classi aperte, tanta natura, tanto sport”, e soprattutto “Niente obblighi o etichette inutili”, garantisce il preside in uno spot diffuso in rete. Il riferimento è ovviamente a vaccini, mascherine e green pass. Telefoniamo fingendoci interessati a visitare la scuola. E al nostro arrivo, in effetti, ci accoglie una segretaria rigorosamente senza mascherina, così come il preside, gli insegnanti e gli studenti che stanno ancora facendo lezione. La didattica a distanza, ci spiega il preside, non è contemplata. Tanto che, racconta, “durante il lockdown non abbiamo mai chiuso. Siamo rimasti sempre aperti”. Sia il preside che la segretaria non sono vaccinati, e dunque ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Giustiniana, periferia nord di Roma. In un casale in mezzo al nulla c’è unaparentale “per bambini dai 6 ai 16 anni”, con “classi aperte, tanta natura, tanto sport”, e soprattutto “obblighi o etichette inutili”, garantisce il preside in uno spot diffuso in rete. Il riferimento è ovviamente ae green pass. Telefoniamo fingendoci interessati a visitare la. E al nostro arrivo, in effetti, ci accoglie una segretaria rigorosamente senza mascherina, così come il preside, gli insegnanti e gli studenti che stanno ancora facendo lezione. La didattica a distanza, ci spiega il preside, non è contemplata. Tanto che, racconta, “durante il lockdown non abbiamo mai chiuso. Siamo rimasti sempre aperti”. Sia il preside che la segretaria non sono vaccinati, e dunque ...

