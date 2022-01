Mission | Impossible 7 e 8 | la data di uscita slitta ancora una volta

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ladidi7 e 8, come rivelato da Paramount, è stata nuovamente posticipata. Paramount ha posticipato nuovamente ladidi7 che, per la quinta, èta di qualche mese. Il film diretto da Christopher McQuarrie arriverà ora nelle sale americane il 14 luglio 2023. Lo studio ha annunciato le date previste per i suoi prossimi progetti che comprendomo, oltre a7 e 8, anche A Quiet Place 3 e Transformers: Rise of the Beasts. Il settimo capitolo delle avventure dell'agente Ethan Hunt interpretato da Tom Cruise ha subito numerosi ritardi a causa degli stop alle riprese causati dalla pandemia. ...