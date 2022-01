Hellas Verona-Bologna 2-1 | Orsolini non basta | Caprari e Kalinic stendono Mihajlovic

Advertising

HellasVeronaFC : ?? | #VeronaBologna 2-1 ?? | 40' st ?? | VANTAGGIO HELLAS VERONA! KALINIC!! Lasagna scappa sulla destra e crossa al c… - sportli26181512 : Bologna, le pagelle di CM: Orsolini migliore in campo. Male Sansone: Hellas Verona-Bologna 2-1 Skorupski 6: su entr… - forzaroma : #HellasVeronaBologna 2-1: #Caprari e #Kalinic stendono #Mihajlovic #ASRoma - Pall_Gonfiato : #HellasVeronaBologna 2-1: le #pagelle degli Scaligeri - Smarso : -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

Commenta per primo- Bologna 2 - 1 Montipò 6: qualche incertezza in occasione del gol subito, con un tiro molto difficile, ma non impossibile, soprattutto perché sul proprio palo. Casale 6,5: partita di ......- Ilfa sul serio e sogna in attesa di far visita alla Juventus (non ci sarà Simeone , che era diffidato ed è stato ammonito). Successo in rimonta e zona Europa League vicina per l', ...La vince Tudor. Che azzecca i cambi. E l’Hellas Verona piazza la terza vittoria in quattro partite nel 2022. Al Bentegodi la decide Kalinic a cinque minuti dal termine (2-1), ribaltando ...Al termine di una partita combattutissima ed a tratti anche molto spettacolare, l'Hellas Verona riesce ad avere la meglio sul Bologna con il punteggio di 2-1. Continua quindi il buon momento della squ ...