“Gelo russo in arrivo” Meteo | ondata di freddo sull’Italia | temperature in picchiata | neve al Sud e in pianura

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Fa? Beh, non a caso siamo nella stagione più fredda dell’anno. In questi giorni, anzi, abbiamo assistito ad un leggero aumento dellein Italia. Ma ecco le previsioniper oggi, venerdì 21 gennaio 2022 e i prossimi giorni. Le minime sono in aumento al sud, mentre altrove si mantengono stabili. Al Nord si oscilla tra 1 e i 5 gradi Celsius con punte di -4 a Sondrio, tra i 3 e i 7 al centro con L’Aquila che arriva ad un grado. Nelle regioni meridionali, invece, siamo tra i 6 e i 10 con Isernia che arriva a 4, mentre anche sulle isole letoccano i 6 e i 10 gradi di media. A Enna si registrano tre gradi. Per quanto riguarda le massime sul versante nord temperatura tra i 4 e gli 8, al centro tra 7 e 11, al sud tra 8 e 10. Imperia tocca i 13 gradi, così come Carrara. Nel meridione Reggio ...

A partire da Valpadana e aree interne di Toscana e Umbria In arrivo nelle prossime ore un brusco calo delle temperature a partire dalla Valpadana e da alcune aree interne di Toscana e Umbria. L'aria ...Ottimo, se non fosse che un'azione del genere impedirebbe agli europei di pagare il gas, di ...e giocare al piccolo Piano Marshall delle navi gasiere che arrivano in soccorso dell'Europa al. ...In arrivo nelle prossime ore un brusco calo delle temperature a partire dalla Valpadana e da alcune aree interne di Toscana e Umbria. L'aria gelida è in discesa dalla Russia. Masse d'aria molto fredda ...Ipotesi ondata di freddo proprio in concomitanza dei giorni della merla (fine gennaio) Gli aggiornamenti. Possibile freddo nei giorni della MerlaLa tradizione vuole che il 29-30-31 di gennaio, ovvero ...