Drusilla, a rischio Sanremo: caso Covid nella sua compagnia Cancella tre date e va in quarantena (Di venerdì 21 gennaio 2022) Anche Drusilla Foer, la prima co-conduttrice "en travesti" deve fare i conti con il Covid. E con in vista la partecipazione alla terza edizione del Festival targata Amadeus e, soprattutto, dato il significato politically correct che ha il compito di rappresentare sul palco dell'Ariston, l'attrice non può rischiare di far saltare tutto e deludere sostenitori e organizzatori del Festival. E così, prudenzialmente, non volendo mettere a repentaglio il suo Sanremo da co-conduttrice, dopo un caso di Covid nella sua compagnia teatrale, ha Cancellato le tre date di Elenganzissima con cui è in tour.

