Australian Open 2022, sesta giornata: Medvedev e Tsitsipas a caccia degli ottavi, per Sinner c’è Daniel (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si sta per chiudere la prima settimana dell’Australian Open 2022. Nella nottata di sabato scopriremo come si completeranno i tabelloni maschili e femminili per gli ottavi di finale. Fra gli uomini, Jannik Sinner punta a raggiungere Matteo Berrettini tra i migliori 16; per farlo, dovrà battere il giapponese Taro Daniel nell’ultimo match previsto nella Kia Arena. Il tennista del Sol Levante ha impartito una bella lezione ad Andy Murray nel secondo turno, battendolo con un doppio 6-4, mentre nelle qualificazioni si è imposto come ‘ammazza-italiani’, con i successi su Andrea Arnaboldi, Gian Marco Moroni e Salvatore Caruso. L’altoatesino però è apparso in ottima forma durante queste prime settimane del nuovo anno e ha tutte le armi a disposizione per sbarazzarsi del suo avversario. Fra le ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si sta per chiudere la prima settimana dell’. Nella nottata di sabato scopriremo come si completeranno i tabelloni maschili e femminili per glidi finale. Fra gli uomini, Jannikpunta a raggiungere Matteo Berrettini tra i migliori 16; per farlo, dovrà battere il giapponese Taronell’ultimo match previsto nella Kia Arena. Il tennista del Sol Levante ha impartito una bella lezione ad Andy Murray nel secondo turno, battendolo con un doppio 6-4, mentre nelle qualificazioni si è imposto come ‘ammazza-italiani’, con i successi su Andrea Arnaboldi, Gian Marco Moroni e Salvatore Caruso. L’altoatesino però è apparso in ottima forma durante queste prime settimane del nuovo anno e ha tutte le armi a disposizione per sbarazzarsi del suo avversario. Fra le ...

Advertising

ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER AL TERZO TURNO Battuto Johnson in tre set (6-2, 6-4, 6-3) #SkySport… - Fprime86 : RT @SuperTennisTv: Berrettini alla seconda settimana degli #AO2022, stop per Sonego e Giorgi. Avanti Nadal, Zverev, Shapovalov e Monfils ??… - Adriana11100542 : RT @SuperTennisTv: Berrettini alla seconda settimana degli #AO2022, stop per Sonego e Giorgi. Avanti Nadal, Zverev, Shapovalov e Monfils ??… -