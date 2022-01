Amici 21, Raimondo Todaro una furia contro Alessandra Celentano “Tu mi …” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non riescono a trovare un punto di incontro Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. I due insegnanti della scuola di Amici infatti finiscono spesso per discutere, e questo è quello che è accaduto anche nelle scorse ore dopo la proposta fatta dal famoso maestro. Durante il nuovo scontro Raimondo Todaro non ha trattenuto la rabbia e si è scagliato contro la collega. Ma esattamente, per quale motivo? Nuovo scontro ad Amici tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro Alessandra Celentano e Raimondo Todaro finiscono spesso al centro di discussioni e ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non riescono a trovare un punto di in. I due insegnanti della scuola diinfatti finiscono spesso per discutere, e questo è quello che è accaduto anche nelle scorse ore dopo la proposta fatta dal famoso maestro. Durante il nuovo snon ha trattenuto la rabbia e si è scagliatola collega. Ma esattamente, per quale motivo? Nuovo sadtrafiniscono spesso al centro di discussioni e ...

