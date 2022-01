Adele in lacrime annulla le date di Las Vegas. Colpa del Covid (Di venerdì 21 gennaio 2022) I fans di Adele sono furiosi per la cancellazione dei suoi concerti a Las Vegas annunciata 24h prima della serata di apertura: il costo dei biglietti andava da un minimo di 80$ a ben 29.000$, su alcuni siti di prevendita. Adele ha registrato un video per spiegare la situazione ai suoi fans. Nel video su Instagram, condiviso 24h prima della serata di apertura a Las Vegas, Adele ha annunciato, in lacrime, che sarà costretta a riprogrammare tutti gli show di Las Vegas: “Mi dispiace tanto, ma lo spettacolo non è pronto. Metà della mia troupe e del mio team sono malati per il Covid e lo sono ancora, ed è stato impossibile finire lo spettacolo“, ha detto la cantante. Adele ha aggiunto di sentirsi “sventrata” per la situazione, e che gli ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 21 gennaio 2022) I fans disono furiosi per la cancellazione dei suoi concerti a Lasannunciata 24h prima della serata di apertura: il costo dei biglietti andava da un minimo di 80$ a ben 29.000$, su alcuni siti di prevendita.ha registrato un video per spiegare la situazione ai suoi fans. Nel video su Instagram, condiviso 24h prima della serata di apertura a Lasha annunciato, in, che sarà costretta a riprogrammare tutti gli show di Las: “Mi dispiace tanto, ma lo spettacolo non è pronto. Metà della mia troupe e del mio team sono malati per ile lo sono ancora, ed è stato impossibile finire lo spettacolo“, ha detto la cantante.ha aggiunto di sentirsi “sventrata” per la situazione, e che gli ...

