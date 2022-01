[SWITCH] Rilasciato hekate v5.7.0 & Nyx v1.2.0 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lo sviluppatore CTCaer dopo il rilascio di Atmosphère 1.2.6 ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di hekate e Nyx con la nuova versione 5.7.0 e 1.2.0.hekate è un’implementazione del HBL (homebrew Launcher) che ti consente di scaricare la partizione USER o l’intera eMMC RAW oltre ad avviare automaticamente il dumping parziale (anche nelle schede SD formattate exFAT), in base allo spazio disponibile. Supporta sia FAT32 che exFAT ,il nuovo firmware 13.2.1 e le unità Erista e Mariko.Nyx è la GUI di hekate. Contiene molte funzionalità, come FastFS, gestione di emuMMC, personalizzazione, ecc. Caratteristiche Completamente configurabile e grafico con touchscreen e supporto input Joycon Stile di avvio, temi di sfondo e colori Bootloader HOS (SWITCH OS) — Per CFW Sys/Emu, OFW Sys e Stock Sys Bootloader ... Leggi su gamesandconsoles (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lo sviluppatore CTCaer dopo il rilascio di Atmosphère 1.2.6 haun nuovo aggiornamento die Nyx con la nuova versione 5.7.0 e 1.2.0.è un’implementazione del HBL (homebrew Launcher) che ti consente di scaricare la partizione USER o l’intera eMMC RAW oltre ad avviare automaticamente il dumping parziale (anche nelle schede SD formattate exFAT), in base allo spazio disponibile. Supporta sia FAT32 che exFAT ,il nuovo firmware 13.2.1 e le unità Erista e Mariko.Nyx è la GUI di. Contiene molte funzionalità, come FastFS, gestione di emuMMC, personalizzazione, ecc. Caratteristiche Completamente configurabile e grafico con touchscreen e supporto input Joycon Stile di avvio, temi di sfondo e colori Bootloader HOS (OS) — Per CFW Sys/Emu, OFW Sys e Stock Sys Bootloader ...

