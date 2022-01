Ronaldo si lamenta per il cambio di Rangnick e sbatte la giacca (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tensione in casa Manchester United dopo la sostituzione di Cristiano Ronaldo al 70' della vittoria per 3 - 1 sul campo del Brentford. Il portoghese ha qualcosa da dire all'allenatore Rangnick, che poi ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tensione in casa Manchester United dopo la sostituzione di Cristianoal 70' della vittoria per 3 - 1 sul campo del Brentford. Il portoghese ha qualcosa da dire all'allenatore, che poi ...

sportli26181512 : United, Ronaldo si lamenta con Rangnick dopo il cambio: L'ex juventino non ha gradito la sostituzione nella sfida c… - Skysurfer72 : @Giant987 Ronaldo si lamenta de sesto posto in Premier - andrealecl16 : La Girelli che si lamenta che non si puo allenare per due settimane dato che non ha il green pass >>>>>>>>>> Cristi… -

