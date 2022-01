Elodie diva dal cuore d’oro | salva otto cuccioli abbandonati

Leggi su dilei

(Di giovedì 20 gennaio 2022)non ha mai nascosto di avere un debole per gli animali e di amare soprattutto i cani. E ora questa sua passione ha trovato conferma pratica in un bel gesto che la cantante ha compiuto mentre si trovava in Puglia per le riprese di un film. Venuta a conoscenza della storia distrappati alla loro mamma esi è impegnata in prima persona per trovare loro una casa e far sì che il loro destino avesse una svolta in positivo., storia a lieto fine: tutti iadottati “Vi raccontiamo una storia di abbandono, ignoranza, ma anche di maternità, solidarietà e amore – si legge nel post pubblicato sul profilo nazionale dell’Enpa – È la storia di 8, strappati alla mamma, e lasciati al rifugio della nostra ...