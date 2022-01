Cristiano Ronaldo e Rangnick ai ferri corti: il portoghese esplode dopo la sostituzione [VIDEO] (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tensione sempre più alta tra Cristiano Ronaldo e Rangnick, il portoghese non ha gradito la sostituzione nella partita contro il Brenford. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-3, vantaggio del Manchester United con Elanga, passano pochi minuti ed è Greenwood a siglare la rete del raddoppio. Al 77? Rashford chiude i conti, nel finale arriva il gol della bandiera di Toney. E’ scoppiato un caso che riguarda Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato sostituito al 71? e al suo posto è entrata Maguire, l’ex Juventus non ha gradito la sostituzione e non ha nascosto il disappunto nei confronti di Rangnick. Il rapporto tra Cr7 e l’allenatore non sembra essere decollato. “Perchè togli proprio me?”, sembra ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tensione sempre più alta tra, ilnon ha gradito lanella partita contro il Brenford. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-3, vantaggio del Manchester United con Elanga, passano pochi minuti ed è Greenwood a siglare la rete del raddoppio. Al 77? Rashford chiude i conti, nel finale arriva il gol della bandiera di Toney. E’ scoppiato un caso che riguarda. Ilè stato sostituito al 71? e al suo posto è entrata Maguire, l’ex Juventus non ha gradito lae non ha nascosto il disappunto nei confronti di. Il rapporto tra Cr7 e l’allenatore non sembra essere decollato. “Perchè togli proprio me?”, sembra ...

