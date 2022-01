Covid-19, non solo polmoni: quest’uomo non ha potuto farlo per due mesi, ecco perché (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’infezione da Covid-19 è molto temuta non solo per le conseguenze che può provocare dal punto di vista respiratorio. In alcuni casi, infatti, sono stati segnalati problemi anche a carico di altri organi o zone del corpo in quel periodo che viene normalmente definito come “long Covid”, ovvero quando il paziente guarito dalla malattia continua a manifestare sintomi legati proprio all’infezione. Tra questi c’è anche l’ipercoagulabilità del sangue, che può scatenare trombosi sia nel sistema arterioso che in quello venoso. LEGGI ANCHE => Covid, scoperto un sintomo raro: “Ha avuto un grosso impatto sulla mia autostima” Uno degli episodi più singolari è quello che vede come protagonista un uomo di 41 anni che presentava una trombosi venosa dorsale profonda del pene. Il paziente, sposato, ha lamentato un ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’infezione da-19 è molto temuta nonper le conseguenze che può provocare dal punto di vista respiratorio. In alcuni casi, infatti, sono stati segnalati problemi anche a carico di altri organi o zone del corpo in quel periodo che viene normalmente definito come “long”, ovvero quando il paziente guarito dalla malattia continua a manifestare sintomi legati proprio all’infezione. Tra questi c’è anche l’ipercoagulabilità del sangue, che può scatenare trombosi sia nel sistema arterioso che in quello venoso. LEGGI ANCHE =>, scoperto un sintomo raro: “Ha avuto un grosso impatto sulla mia autostima” Uno degli episodi più singolari è quello che vede come protagonista un uomo di 41 anni che presentava una trombosi venosa dorsale profonda del pene. Il paziente, sposato, ha lamentato un ...

MediasetTgcom24 : Milano, al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza Super Green pass #Covid - IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - DSantanche : Inaccettabile se quanto scoperto da @fuoridalcorotv all'ospedale Galeazzi di #Milano fosse confermato. In una socie… - daniele19921 : RT @granati_mauro: All estero ci considerano (non a torto) dei ritardati.. ipnotizzati dalla tv.. e danno una versione credibile sul perché… - utini19 : RT @utini19: Matteo Jhonson per recuperare una posizione traballante non trova di meglio che togliere un sacco di restrizioni adoperate per… -