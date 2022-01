Camila Giorgi-Barty, Australian Open 2022: programma, orario, tv, streaming. Si gioca al mattino! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gli Australian Open vedranno scattare domani il terzo turno dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento è arrivato col primo torneo dello Slam del 2022 del tennis. Domani saranno in campo tre azzurri, tra i quali Camila Giorgi, testa di serie numero 30. L’azzurro affronterà, nel quarto match in programma sulla Rod Laver Arena a partire dall’1.00 ora italiana, ma comunque non prima delle 9.00 di domani, venerdì 21 gennaio, la numero 1 del tabellone e del mondo, la padrona di casa Australiana Ashleigh Barty. Tutti gli Australian Open 2022 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Glivedranno scattare domani il terzo turno dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento è arrivato col primo torneo dello Slam deldel tennis. Domani saranno in campo tre azzurri, tra i quali, testa di serie numero 30. L’azzurro affronterà, nel quarto match insulla Rod Laver Arena a partire dall’1.00 ora italiana, ma comunque non prima delle 9.00 di domani, venerdì 21 gennaio, la numero 1 del tabellone e del mondo, la padrona di casaa Ashleigh. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la direttaverrà assicurata ...

