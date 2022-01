Alessia Marcuzzi torna a Mediaset? L'indiscrezione fa il giro del web (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alessia Marcuzzi starebbe per tornare a Mediaset dopo essere andata via lo scorso giugno secondo un'indiscrezione raccolta da Dagospia. Sembra che Alessia Marcuzzi abbia trovato un accordo per il suo ritorno a Mediaset: la trattativa, come rivela Dagospia, avrebbe ricevuto il via libera di Pier Silvio Berlusconi, nonostante l'amministratore delegato non avesse gradito il modo in cui la conduttrice aveva lasciato l'azienda. La Marcuzzi aveva infatti divulgato la notizia attraverso i social spiegando di aver preso la decisione perché non riusciva ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti. Il tragitto fatto da Alessia Marcuzzi per tornare a Mediaset è stato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022)starebbe perre adopo essere andata via lo scorso giugno secondo un'raccolta da Dagospia. Sembra cheabbia trovato un accordo per il suo ritorno a: la trattativa, come rivela Dagospia, avrebbe ricevuto il via libera di Pier Silvio Berlusconi, nonostante l'amministratore delegato non avesse gradito il modo in cui la conduttrice aveva lasciato l'azienda. Laaveva infatti divulgato la notizia attraverso i social spiegando di aver preso la decisione perché non riusciva ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti. Il tragitto fatto daperre aè stato ...

davidemaggio : RT @Mattiabuonocore: Doveva essere libera, poi fare Sanremo, poi un reality su Prime Video, neanche 6 mesi e sta di nuovo a Mediaset. Che b… - Adrien_Zucchero : Guardate il titolo, fanno pure errori grammaticali Capre Pier Silvio Berlusconi 'la ha perdonata', impensabile a M… - flamanc24 : RT @diorsunset_: Alessia Marcuzzi che si riprende Mediaset prima buona notizia del 2022 - CIAfra73 : BOOM! Deciso il futuro di Alessia Marcuzzi? Ecco cosa c'è in progetto per lei! - curadisplendere : RT @divanomat: la mediaset che non può fare a meno di alessia marcuzzi d’altronde la capisco psb sarà tornato da lei strisciando -