Quirinale, Sardine e Popolo Viola dopo i flop mettono insieme i pezzi: il Cav ora è un nemico in comune (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sia il Popolo Viola che le Sardine, in tempi e con modalità diverse, si erano presentati come il nuovo “antipolitico” che avanza: i primi in chiave anti-berlusconiana. I secondi sostituendo al Cav la figura di Salvini. Entrambi all’ossessiva caccia di un nemico da annientare in nome del sempreverde movente (spauracchio?) anti-fascista. Ed entrambi, oggi, determinati a portare in piazza i loro incubi: quelli datati decenni fa, nel primo caso. Di più recente propaganda elettorale, nel secondo. Così, mossi dall’ardore quirinalizio, e decisi a ostacolare il cammino della candidatura del leader di Forza Italia, i due schieramenti “anti” provano a riunire le truppe per marciare insieme, domenica 23 Gennaio alle 14, a partire dalla romana Piazza Esquilino. Popolo Viola e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sia ilche le, in tempi e con modalità diverse, si erano presentati come il nuovo “antipolitico” che avanza: i primi in chiave anti-berlusconiana. I secondi sostituendo al Cav la figura di Salvini. Entrambi all’ossessiva caccia di unda annientare in nome del sempreverde movente (spauracchio?) anti-fascista. Ed entrambi, oggi, determinati a portare in piazza i loro incubi: quelli datati decenni fa, nel primo caso. Di più recente propaganda elettorale, nel secondo. Così, mossi dall’ardore quirinalizio, e decisi a ostacolare il cammino della candidatura del leader di Forza Italia, i due schieramenti “anti” provano a riunire le truppe per marciare, domenica 23 Gennaio alle 14, a partire dalla romana Piazza Esquilino.e ...

Advertising

SecolodItalia1 : Quirinale, Sardine e Popolo Viola dopo i flop mettono insieme i pezzi: il Cav ora è un nemico in comune… - TV7Benevento : Quirinale: domenica Popolo Viola e Sardine in piazza contro Berlusconi, 'abbiamo già dato'... - LoScomodo_ : Ma le #sardine di questo teatrino per il #Quirinale che dicono? Mute come i pesci? - mauro_biscosi : @marioadinolfi 'Solo il piacere di veder scoppiare fegati di saccenti comunisti popoli viola senonoraquando giroton… - gianpiero85pf : RT @martinoloiacono: Sul Quirinale manca solo l’intervento delle Sardine. La loro saggezza potrebbe fornire un contributo decisivo per sbro… -