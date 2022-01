Plastica monouso, entrate in vigore le nuove regole per il nostro Paese (Di giovedì 20 gennaio 2022) Piatti e bicchieri non biodegradabili e non compostabili, agitatori per bevande, cannucce, aste per i palloncini, contenitori e bicchieri per alimenti e bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Sono alcuni degli oggetti di Plastica monouso che a partire dallo scorso 14 gennaio non possono più essere immessi sul mercato italiano.Dopo l’annuncio della scorsa estate, è adesso entrata ufficialmente in vigore in Italia la disposizione, frutto del recepimento della Direttiva europea SUP (single-use plastics) 2019/904, che mette al bando alcuni prodotti usa e getta di uso comune con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento da Plastica, soprattutto di mari e oceani.Alcune stime indicano, infatti, che circa l’80% dei rifiuti rinvenuti nelle spiagge europee è costituito da Plastica e il 50% dei ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 gennaio 2022) Piatti e bicchieri non biodegradabili e non compostabili, agitatori per bevande, cannucce, aste per i palloncini, contenitori e bicchieri per alimenti e bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Sono alcuni degli oggetti diche a partire dallo scorso 14 gennaio non possono più essere immessi sul mercato italiano.Dopo l’annuncio della scorsa estate, è adesso entrata ufficialmente inin Italia la disposizione, frutto del recepimento della Direttiva europea SUP (single-use plastics) 2019/904, che mette al bando alcuni prodotti usa e getta di uso comune con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento da, soprattutto di mari e oceani.Alcune stime indicano, infatti, che circa l’80% dei rifiuti rinvenuti nelle spiagge europee è costituito dae il 50% dei ...

Advertising

fattoquotidiano : Plastica monouso, ecco la lettera della Commissione Europea contro il decreto del governo Draghi: “La direttiva Ue… - GassmanGassmann : Da oggi in Italia, le confezioni monouso di plastica sono vietate. Solo plastica riciclata,biodegradabile o compost… - Mov5Stelle : L’Italia dice basta all’utilizzo di una serie di prodotti in plastica monouso, per salvaguardare i nostri ecosistem… - PaolaFiore : RT @UnghereseG: Dopo il rinvio della #plastictax arrivano una serie di deroghe anche sulla #plastica monouso. Gli intenti del governo itali… - RichbonesE : RT @fattoquotidiano: Plastica monouso, ecco la lettera della Commissione Europea contro il decreto del governo Draghi: “La direttiva Ue non… -