Pensione 2022 a 61 anni esatti per gli uomini e 56 per le donne, quando è possibile (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci sono misure e possibilità che offrono pensioni con largo anticipo rispetto alle regole ordinarie. Misure spesso poco note o sconosciute. Infatti in linea di massima il credo collettivo della popolazione lavorativa che cerca soluzioni per accedere alla Pensione è quello delle misure ordinarie. La Pensione di vecchiaia o quella anticipata, o al più, le varie quota 100, quota 102, magari quota 41 o l'Ape sociale, ma poco altro. Ci sono misure però che consentono un anticipo perfino migliore di alcune deroghe o scivoli prima indicati. Una di queste è la Pensione di vecchiaia anticipata con invalidità, una misura che consente anche di anticipare la Pensione a 61 anni, ben 6 anni prima della Pensione di vecchiaia (anche se come vedremo effettivamente si tratta di 5 ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci sono misure e possibilità che offrono pensioni con largo anticipo rispetto alle regole ordinarie. Misure spesso poco note o sconosciute. Infatti in linea di massima il credo collettivo della popolazione lavorativa che cerca soluzioni per accedere allaè quello delle misure ordinarie. Ladi vecchiaia o quella anticipata, o al più, le varie quota 100, quota 102, magari quota 41 o l'Ape sociale, ma poco altro. Ci sono misure però che consentono un anticipo perfino migliore di alcune deroghe o scivoli prima indicati. Una di queste è ladi vecchiaia anticipata con invalidità, una misura che consente anche di anticipare laa 61, ben 6prima delladi vecchiaia (anche se come vedremo effettivamente si tratta di 5 ...

