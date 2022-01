Nel Catanese assessore comunale arrestato per concorso in omicidio

Agenzia_Ansa : Un assessore del Comune di Palagonia è stato arrestato dai carabinieri per concorso nell'omicidio di Francesco Calc… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Un assessore del Comune di Palagonia è stato arrestato dai carabinieri per concorso nell'omicidio di Francesco Calcagno,… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Un assessore del Comune di Palagonia è stato arrestato dai carabinieri per concorso nell'omicidio di Francesco Calcagno,… - LucianaCiolfi : RT @Agenzia_Ansa: Un assessore del Comune di Palagonia è stato arrestato dai carabinieri per concorso nell'omicidio di Francesco Calcagno,… - Agenzia_Ansa : Un assessore del Comune di Palagonia è stato arrestato dai carabinieri per concorso nell'omicidio di Francesco Calc… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Catanese

Un assessore del Comune di Palagonia è stato arrestato da carabinieri per concorso nell'omicidio di Francesco Calcagno, assassinatopaese della Piana di Catania il 23 agosto del 2017. Per la Dda il delitto "sarebbe stato commesso per agevolare un gruppo mafioso legato alla 'Stidda' e avrebbe collegamenti con l'uccisione, il 5 ...commenta I carabinieri hanno arrestato un assessore del comune di Palagonia,, per concorso nell'omicidio di Francesco Calcagno, assassinatopaese della Piana di Catania il 23 agosto del 2017. Per la Dda, il delitto 'sarebbe stato commesso per agevolare un ...Omicidio di Francesco Calcagno, arrestato anche un assessore del Comune di Palagonia: Calcagno venne assassinato nel paese della Piana di Catania il 23 agosto del 2017. Per la Dda, il ...Arriva un’altra tegola per la credibilità, da tempo in caduta libera, dell’ex pentito Vincenzo Calcara. E’ stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Catania per calunnia e diffamazione aggravate e co ...