"Me lo merito" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una sera, davanti a un calice di vino rosso, C. ha detto: "Adesso deve succedere qualcosa di bello, mi aspetto che succeda. Me lo merito, no?". Una speranza, ma anche una rivendicazione, pronunciate con una genuinità e una convinzione che mi hanno colpita. Qualcosa di bello è un sentimento. Quello che C. si augura e pretende, è un amore semplice, lineare, concreto. Ma non è tanto questo desiderio ad avermi indotto a una riflessione, perché non c'è niente di più ragionevole e condivisibile. Quanto il concetto di meritocrazia sotteso, che dovrebbe regolare la distribuzione delle cose belle, degli amori veri, dei momenti felici. Me lo merito perché dopo un periodo di fallimenti, di delusioni, di false speranze, un etto di felicità affettata spessa, me lo dovete. E sì, se è un etto e mezzo, lasci eccome!

