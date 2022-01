Juventus, l’agente di Arthur a colloquio con l’Arsenal: i dettagli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Arthur Arsenal: l’agente del centrocampista brasiliano avrebbe incontrato la società inglese. Tutti i dettagli l’Arsenal continua a seguire il brasiliano Arthur. l’agente del giocatore, Federico Pastorello, sarebbe a colloquio con gli inglesi per capire la possibilità della trattativa. Per la Juventus il centrocampista resta incedibile, a patto che non arrivi un sostituto e a quel punto potrebbe cambiare tutto. A riferirlo Goal.com. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Arsenal:del centrocampista brasiliano avrebbe incontrato la società inglese. Tutti icontinua a seguire il brasilianodel giocatore, Federico Pastorello, sarebbe acon gli inglesi per capire la possibilità della trattativa. Per lail centrocampista resta incedibile, a patto che non arrivi un sostituto e a quel punto potrebbe cambiare tutto. A riferirlo Goal.com. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

