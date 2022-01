Giustizia | Cartabia | superati obiettivi 2021 | ora riforma Csm

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Abbiamo l'impegno di ridurre del 40% il tempo medio di durata dei procedimenti del civile; e del 25% per il penale entro un arco temporale di cinque anni. Ad oggi, possiamo dire di aver conseguito - ...

matteorenzi : I #60secondi di oggi sono dedicati alla giustizia e alle tre novità di quest’anno: Cartabia, Csm e spazza-grillini - RaiNews : 'Il 2021 è stato un anno di emergenze continue, ci siamo reinventati giorno dopo giorno, e voglio ringraziare tutti… - LaStampa : La mamma di un ragazzo morto sul lavoro scrive a Cartabia: “Da quattro anni aspettiamo che si celebri il processo.… - CervatoEmanuela : RT @lupovittorio42: Possibile che nessuno chiede alla Ministra della giustizia #Cartabia, perché il pregiudicato #Verdini condannato a scon… - IannelliOsvaldo : RT @matteorenzi: I #60secondi di oggi sono dedicati alla giustizia e alle tre novità di quest’anno: Cartabia, Csm e spazza-grillini https:/… -

Lo ha evidenziato la ministra Martache nella sua relazione al Senato ha definito "fondamentale" ora la riforma del Csm."Il Pnrr ci impegna ad approvarla entro il 2022" e "quella scadenza ...Lo dice la ministra Marta, in Aula al Senato, nella sua relazione sull'amministrazione della. La Guardasigilli, che garantisce che 'ci stiamo adoperando per assicurare alle nostre ...Alcune carceri "non sono degne del nostro Paese e della nostra storia. Venerdì scorso, sono stata al carcere di Sollicciano a Firenze e ho potuto vedere di persona le condizioni indecorose di questo, ...Mercoledì, 19 gennaio 2022 Home > aiTv > Cartabia legge lettera madre di un morto sul lavoro: "Processi lunghi un vulnus" (Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2022 "Processi irragionevolmente lunghi rappr ...