Buono Pasto per il personale scolastico in servizio per DDI dalla sede scolastica. Richiesta CUB

La coordinatrice provinciale Giulia Bertelli CUB SUR TORINO E PROVINCIA pone alla c.a attenzione del Direttore scolastico Regionale del Piemonte Dott. Fabrizio Manca un quesito relativo al Buono Pasto per il personale scolastico che si trova in sede per erogare la DDI in fase di emergenza sanitaria.

