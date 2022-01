Basket: Cantu', risolto contatto con Johnson, giocatore americano no vax (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cantù, 19 gen. (Adnkronos) - La Pallacanestro Cantù ha comunicato "di aver risolto il contratto in essere con l'atleta Robert Johnson". Il giocatore statunitense era no-vax e dal 10 gennaio non poteva allenarsi con i suoi compagni e giocare le partite in campionato per le nuove norme sul green pass. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cantù, 19 gen. (Adnkronos) - La Pallacanestro Cantù ha comunicato "di averil contratto in essere con l'atleta Robert". Ilstatunitense era no-vax e dal 10 gennaio non poteva allenarsi con i suoi compagni e giocare le partite in campionato per le nuove norme sul green pass.

Advertising

TV7Benevento : Basket: Cantu', risolto contatto con Johnson, giocatore americano no vax... - qn_giorno : Pallacanestro #Cantù, risolto il contratto con il giocatore No vax Robert Johnson - zazoomblog : Basket Serie A2 la Pallacanestro Cantù ha rescisso il contratto di Robert Johnson perché non vaccinato - #Basket… - sportal_it : Cantù si separa dal non vaccinato Robert Johnson - sportface2016 : #Basket, #Cantù: risolto il contratto con il #novax #Johnson -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Cantu Basket, Cantù: risolto il contratto con il no - vax Johnson Robert Johnson non è più un giocatore della Pallacanestro Cantù. È la stessa società che infatti ha comunicato di aver risolto il contratto in essere con l'atleta. Una specie di tutela da parte del ...

Due allenatori della Briantea84 alla Bebe Vio Academy ... e Marco Tomba , vice allenatore della prima squadra della UnipolSai, ormai da tre mesi sono nello staff tecnico dell'Academy in qualità di allenatori di basket in carrozzina.

Basket, Cantù si separa dal no-vax Johnson Sky Sport Basket: Cantu', risolto contatto con Johnson, giocatore americano no vax Cantù, 19 gen. La Pallacanestro Cantù ha comunicato "di aver risolto il contratto in essere con l'atleta Robert Johnson". Il giocatore statunitense era no-vax e ...

Pallacanestro Cantù, risolto il contratto con il giocatore No vax Robert Johnson Il cestista statunitense nonostante le nuove norme lo obbligassero a farlo per disputare la A2, ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione ...

Robert Johnson non è più un giocatore della Pallacanestro Cantù. È la stessa società che infatti ha comunicato di aver risolto il contratto in essere con l'atleta. Una specie di tutela da parte del ...... e Marco Tomba , vice allenatore della prima squadra della UnipolSai, ormai da tre mesi sono nello staff tecnico dell'Academy in qualità di allenatori diin carrozzina.Cantù, 19 gen. La Pallacanestro Cantù ha comunicato "di aver risolto il contratto in essere con l'atleta Robert Johnson". Il giocatore statunitense era no-vax e ...Il cestista statunitense nonostante le nuove norme lo obbligassero a farlo per disputare la A2, ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione ...