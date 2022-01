Australian open, Berrettini al terzo turno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come da pronostico Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego hanno staccato il pass per il terzo turno degli Australian open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli Australiana. Il terzo azzurro in corsa al secondo turno, Jannik Sinner, tornerà in campo giovedì. Dopo un esordio non proprio semplice - successo in quattro set sullo statunitense Brandon Nakashima, n.68 ATP - anche per colpa del mal di stomaco (eloquente "Imodium grazie", scritto sull`obiettivo della telecamera), il 25enne romano, n.7 del ranking e del seeding, probabilmente ancora un po` debilitato, ha battuto 61 46 64 61, dopo oltre due ore e mezza di battaglia, lo statunitense Stefan Kozlov, n.169 del ranking, in ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come da pronostico Matteoe Lorenzo Sonego hanno staccato il pass per ildegli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropolia. Ilazzurro in corsa al secondo, Jannik Sinner, tornerà in campo giovedì. Dopo un esordio non proprio semplice - successo in quattro set sullo statunitense Brandon Nakashima, n.68 ATP - anche per colpa del mal di stomaco (eloquente "Imodium grazie", scritto sull`obiettivo della telecamera), il 25enne romano, n.7 del ranking e del seeding, probabilmente ancora un po` debilitato, ha battuto 61 46 64 61, dopo oltre due ore e mezza di battaglia, lo statunitense Stefan Kozlov, n.169 del ranking, in ...

