Trevisan-Badosa in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Martina Trevisan sfiderà Paula Badosa al secondo turno degli Australian Open 2022. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, l’azzurra ha sconfitto anche Nao Hibino all’esordio nel main draw. La sua corsa sembra destinata a fermarsi ora, dato che la sua prossima avversaria è la numero otto del mondo ed ha portato a casa gli ultimi sei incontri. Tuttavia, Martina proverà a giocarsi le sue carte ed andrà a caccia dell’impresa. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida tra Trevisan e Badosa si svolgerà in data mercoledì 19 gennaio a partire dall’01.00, orario italiano. La diretta televisiva del match sarà offerta da ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Martinasfiderà Paulaal secondo turno degli. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, l’azzurra ha sconfitto anche Nao Hibino all’esordio nel main draw. La sua corsa sembra destinata a fermarsi ora, dato che la sua prossima avversaria è la numero otto del mondo ed ha portato a casa gli ultimi sei incontri. Tuttavia, Martina proverà a giocarsi le sue carte ed andrà a caccia dell’impresa. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida trasi svolgerà inmercoledì 19 gennaio a partire dall’01.00,italiano. Latelevisiva del match sarà offerta da ...

Advertising

cur_mic : - Ugualmente la Trevisan si regala un secondo turno con la Badosa, la quale però di legge Tommasi non sa nulla e co… - infoitsport : Trevisan-Badosa in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 - flamminiog : RT @lorenzofares: Con la vittoria di @MartinaTrevisa3 ???? su Nao Hibino ???? 62 63 si chiude la giornata delle italiane gli #AustralianOpen202… - apicella57 : RT @FiorinoLuca: Martina #Trevisan conquista l’accesso al secondo turno degli #AusOpen Inizialmente sorteggiata con Saisai Zheng, l’azzurr… - Adriana11100542 : RT @GeorgeSpalluto: Fantastica MARTINA. 4^ vittoria di fila a Melbourne per la Trevisan. Batte 62 63 la lucky loser giapponese Hibino che a… -