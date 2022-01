Ecco come rendere la propria beauty routine più sostenibile e fare acquisti più green nel 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) beauty sostenibile: come rendere più green la nostra routine X Compriamo tanto, compriamo troppo. Secondo Euromonitor International, solo in America, nel 2018, sono state vendute 152,1 miliardi di unità di packaging per la bellezza e la cura della persona, molte delle quali non saranno mai riciclate. Senza contare che con l’avvento ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 gennaio 2022)piùla nostraX Compriamo tanto, compriamo troppo. Secondo Euromonitor International, solo in America, nel 2018, sono state vendute 152,1 miliardi di unità di packaging per la bellezza e la cura della persona, molte delle quali non saranno mai riciclate. Senza contare che con l’avvento ...

VittorioSgarbi : Il - Giorgiolaporta : Un ragazzo di 21 anni che per denunciare la violenza del regime sovietico si dette fuoco 53 anni fa, diventando un… - NicolaPorro : ?? In diretta #Briatore dice le cose come stanno: 'Siamo in #lockdown, ma non lo dicono perché...'. Poi la stilettat… - Droghino : RT @Sfigatto: PERCHÉ SI PARLA DI GIORNO PIÙ TRISTE DELL'ANNO? ECCO TUTTA LA VERITÀ! E VOI COME VI SENTITE OGGI, TRISTI OPPURE NO? ?? #BLUEMO… - antoniospadaro : 'SOSPIRI E SEGNI DEI NOSTRI TEMPI: COME LEGGERLI?'????????:?????” L’articolo è pubblicato online nell’edizione cine… -