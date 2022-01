Dire che dopo Omicron “torneremo alla normalità” è fuorviante (Di martedì 18 gennaio 2022) Come ampiamente prevedibile, l’ondata di infezioni di Omicron, in tutti i paesi Italia compresa, sale vertiginosamente e in tempo rapido, ma raggiunge presto il suo picco, dopo il quale ci si attende un altrettanto rapida discesa. Se avessimo avuto maggior criterio da parte dei milioni di persone che hanno continuato a rifiutare i vaccini, gli ospedali non sarebbero andati sotto pressione, e non sarebbe ancora oggi sotto sforzo continuo e senza respiro il personale sanitario; perché, ricordiamolo, mentre la rapidità con cui crescono e quindi decrescono le infezioni giornaliere dipende dalle caratteristiche di infettività del virus e dalla rapidità con cui si esaurisce il serbatoio di suscettibili, al contrario la malattia è fatta dall’interazione fra virus e organismo umano, e sebbene vi siano indicazioni che anche la durata dei ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022) Come ampiamente prevedibile, l’ondata di infezioni di, in tutti i paesi Italia compresa, sale vertiginosamente e in tempo rapido, ma raggiunge presto il suo picco,il quale ci si attende un altrettanto rapida discesa. Se avessimo avuto maggior criterio da parte dei milioni di persone che hanno continuato a rifiutare i vaccini, gli ospedali non sarebbero andati sotto pressione, e non sarebbe ancora oggi sotto sforzo continuo e senza respiro il personale sanitario; perché, ricordiamolo, mentre la rapidità con cui crescono e quindi decrescono le infezioni giornaliere dipende dalle caratteristiche di infettività del virus e drapidità con cui si esaurisce il serbatoio di suscettibili, al contrario la malattia è fatta dall’interazione fra virus e organismo umano, e sebbene vi siano indicazioni che anche la durata dei ...

