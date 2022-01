Australian Open 2022, Sinner: “Primo turno non facile, quest’anno mi concentrerò sui grandi eventi” (Di martedì 18 gennaio 2022) Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa dopo la sua vittoria contro Joao Sousa, all’esordio agli Australian Open 2022: “Non è stato un Primo turno facile, specialmente contro un avversario che aveva già giocato tre partite. Inoltre oggi c’era anche un po’ di vento, per cui ho provato ad abituarmi alle condizioni. Nel complesso credo sia stato un buon Primo turno. La pazienza? Credo che sia importante per noi tennisti e nella vita in generale, ma può essere un grande nemico. Se ti alleni è perché vuoi vincere subito, tuttavia è molto pericoloso essere impazienti“. LA CRONACA DEL MATCH L’altoatesino ha poi aggiunto: “La classifica ovviamente la guardo, ma il mio obiettivo stagionale sarà giocare all’incirca 60 partite. Se ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Jannikè intervenuto in conferenza stampa dopo la sua vittoria contro Joao Sousa, all’esordio agli: “Non è stato un, specialmente contro un avversario che aveva già giocato tre partite. Inoltre oggi c’era anche un po’ di vento, per cui ho provato ad abituarmi alle condizioni. Nel complesso credo sia stato un buon. La pazienza? Credo che sia importante per noi tennisti e nella vita in generale, ma può essere un grande nemico. Se ti alleni è perché vuoi vincere subito, tuttavia è molto pericoloso essere impazienti“. LA CRONACA DEL MATCH L’altoatesino ha poi aggiunto: “La classifica ovviamente la guardo, ma il mio obiettivo stagionale sarà giocare all’incirca 60 partite. Se ...

