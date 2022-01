Un altro talk show è possibile (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una delle vie di fuga più efficaci per perdersi in un passato di eleganze televisive, e sfuggire a Mauro Corona che coroneggia dalla Berlinguer, a Bassetti che bassetteggia su La 7, ai virologi interrogati sugli scenari quirinalizi, ai quirinalisti che pontificano sulla variante Omicron, insomma all’inferno quotidiano del talk televisivo odierno, è tuffarsi su RaiPlay e “bingiare” “Match”, il talk che non lo era (o l’unico che lo fosse veramente). Fu una specie di meteora o apparizione, condotta dallo scrittore più chic d’Italia, Alberto Arbasino, a cavallo del fatale ’77. Su Rai 2 anzi, come ricorda Aldo Grasso col Foglio, “su quella che si chiamava ancora Rete 2”. Dove lo stesso anno andava in onda la prima puntata d “Portobello”: e nasceva il Tg2 condotto da Piero Angela e diretto da Andrea Barbato. La Rai 2, anzi Rete 2, era “un luogo di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una delle vie di fuga più efficaci per perdersi in un passato di eleganze televisive, e sfuggire a Mauro Corona che coroneggia dalla Berlinguer, a Bassetti che bassetteggia su La 7, ai virologi interrogati sugli scenari quirinalizi, ai quirinalisti che pontificano sulla variante Omicron, insomma all’inferno quotidiano deltelevisivo odierno, è tuffarsi su RaiPlay e “bingiare” “Match”, ilche non lo era (o l’unico che lo fosse veramente). Fu una specie di meteora o apparizione, condotta dallo scrittore più chic d’Italia, Alberto Arbasino, a cavallo del fatale ’77. Su Rai 2 anzi, come ricorda Aldo Grasso col Foglio, “su quella che si chiamava ancora Rete 2”. Dove lo stesso anno andava in onda la prima puntata d “Portobello”: e nasceva il Tg2 condotto da Piero Angela e diretto da Andrea Barbato. La Rai 2, anzi Rete 2, era “un luogo di ...

