Tabellone Australian Open 2022 maschile | Djokovic out | Berrettini e Sinner teste di serie

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilprincipaledegli, primo Slam stagionale per quanto riguarda il tennis professionistico. Novakescluso dal seeding composto da molti tra i migliori giocatori al mondo, tra i quali spiccano inoltre Daniil Medvedev e Alexander Zverev, suoi principali antagonisti. Il tedesco, nel dettaglio, ha trionfato al termine delle ultime Atp Finals, mentre il russo ha sgretolato i sogni del serbo agli Us. L’Italia si presenta con tre tennisti comedi, ossia Matteo, Jannike Lorenzo Sonego; il capitolino tenterà l’ennesimo guizzo Slam, questa volta con l’obiettivo di arrivare sino in fondo. L’altoatesino, invece, non ha intenzione ...

... per cui non potrò rimanere in Australia e giocare l'Open", ha dichiarato Djokovic prima ... Djokovic - che è stato sostituito indall'italiano Salvatore Caruso - ne esce sconfitto, ...Esordio sofferto ma vincente per Matteo Berrettini agliOpen, primo Slam della stagione scattato sul cemento di Melbourne Park. Il 25enne romano, numero 7 del mondo e del, ha superato il primo turno battendo in quattro set lo ...E' una prima giornata dell'Australian Open 2022 che parla molto spagnolo. Ottimo inizio per i tennisti iberici nello primo Slam dell'anno e c'era grande attesa soprattutto per due di loro, Rafael Nada ...Vince Rafa Nadal, unico campione dell'Australian Open rimasto in tabellone quest'anno dopo la partenza di Novak Djokovic. Il primo passo verso quello che potrebbe diventare il ventunesimo major in car ...