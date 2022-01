L elettorale | Toti | modifica esigenza in comune con Renzi

(Di lunedì 17 gennaio 2022) "Penso che dopo anni in cui la politica delle coalizioni è stata dominata dagli estremi, riprovare a portare una politica più centrale con alcune parole d'ordine moderate, che non vuol dire deboli ma ...

Così il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanniintervistato ad Agorà su Rai 3 interviene sulla riforma della legge. "Modificare la legge...Allo stato, l'ex presidente del Consiglio starebbe continuando la sua campagnada Villa ... Tra gli scettici dell'operazione 'Silvio for president' c'è 'Coraggio Italia': Giovanni..."Penso che dopo anni in cui la politica delle coalizioni è stata dominata dagli estremi, riprovare a portare una politica più centrale con alcune parole d'ordine moderate, che non vuol dire deboli ma ...Coraggio Italia non ha firmato l'accordo di Berlusconi, Salvini e Meloni sul maggioritario. Ma la tentazione verso un modello proporzionale coinvolge ...