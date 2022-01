Elio ‘ne sa una più di Elio’: “Sanremo mi piace perché è brutto”. E su Italia’s Got Talent: “Ecco chi mi piace” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Sanremo mi piace perché è brutto”. SuperElio si racconta. Intervistato dal Corriere, Stefano Belisari, in arte Elio (e le storie tese), spiega il nuovo ruolo di “giudice” per Italia’s got Talent (da mercoledì su Sky Uno). “Uno dei motivi per cui ho accettato questo Talent è perché posso dare sfogo alle mie manie esibizionistiche”, ha spiegato il cantante milanese ricordando la sua oramai conclamata dote alla Fregoli che lo vede travestirsi ad ogni esibizione o cambio scena. “Mi ha sempre fatto ridere chi si travestiva, mi è sempre piaciuta anche nella musica questa esagerazione, penso ai Kiss, a Frank Zappa. Io vedo tutti gli artisti che mi hanno fatto ridere come dei santini, e li ringrazio; è gente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) “mi”. Supersi racconta. Intervistato dal Corriere, Stefano Belisari, in arte(e le storie tese), spiega il nuovo ruolo di “giudice” pergot(da mercoledì su Sky Uno). “Uno dei motivi per cui ho accettato questoposso dare sfogo alle mie manie esibizionistiche”, ha spiegato il cantante milanese ricordando la sua oramai conclamata dote alla Fregoli che lo vede travestirsi ad ogni esibizione o cambio scena. “Mi ha sempre fatto ridere chi si travestiva, mi è sempre piaciuta anche nella musica questa esagerazione, penso ai Kiss, a Frank Zappa. Io vedo tutti gli artisti che mi hanno fatto ridere come dei santini, e li ringrazio; è gente ...

