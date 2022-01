Chi era Elena Curti | figlia segreta di Mussolini

Advertising

L'arresto di Mussolini a Dongo Elena si legò molto al padre: quando il dittatore fu arrestato a Dongo il 27 aprile 1945 leisu uno degli autoblindati che scortavano i gerarchi in fuga. Catturata ...Da quel giorno sono state portate avanti una serie di indagini per provare a capireavesse tradito quei poveri ebrei poi deportati, a fino ad oggi nessunomai riuscito ad arrivare ad una ...Come spiega il Corriere della Sera, l'inchiesta è stata condotta da un team formato dal videomaker olandese Thijs Bayens, dallo storico e giornalista Pieter van Twisk, e dall'ex agente Fbi Vince ...Roma, 17 gennaio 2022 - Non fu mai riconosciuta dal Duce, eppure gli fu accanto fino all'ultimo. Elena Curti, figlia naturale di Benito Mussolini, è morta a 99 anni nella sua casa di Acquapendente, ne ...