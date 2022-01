Botta e risposta Conte-Dibba: spaccatura insanabile (Di lunedì 17 gennaio 2022) Scontro aperto tra "nuovo corso" di Giuseppe Conte e "grillismo delle origini" di Alessandro Di Battista. E la scelta per il Colle diventa una prova del nove per la base elettorale Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Scontro aperto tra "nuovo corso" di Giuseppee "grillismo delle origini" di Alessandro Di Battista. E la scelta per il Colle diventa una prova del nove per la base elettorale

Ultime Notizie dalla rete : Botta risposta GF Vip, Sonia Bruganelli vs Nathaly Caldonazzo: "Si crede Julia Roberts" Botta e risposta, la showgirl: "Acida, mi devo trovare anche io un marito con l'aereo privato" Le continue frecciate dell'opinionista non sono andate giù a Nathaly Caldonazzo. La nuova concorrente ...

Rifiuti abbandonati, Cavalieri torna alla carica CIVITA CASTELLANA - Continua, a colpi di foto che documentano i ripetuti abbandoni di rifiuti, il botta e risposta tra l'opposizione e l'attuale maggioranza comunale. Accuse a cui prontamente seguono risposte, però le strade piene di immondizia varia ci sono sempre, a volte le stesse, altre no. ...

