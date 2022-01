Australian Open | Berrettini vince il primo match | con dedica | “Grazie… Imodium!”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Melbourne – Uno speciale ringraziamento da fare, per non uscire di nuovo da un torneo importante e in corsa. E’ accaduto a Matteo, perseguitato da problemi fisici. Ma stavolta è stato l’intestino a giocare brutti scherzi al vicecampione di Wimbledon. L’azzurro ha vinto ilincontro agli, lottando con un fastidioso malanno, aiutato dall’Imodium, che molte persone utilizzano quando avvertono sintomi di fastidi intestinali. Dopo la vittoria con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6 (7-5), 6-3, dopo 3 ore e dieci minuti di gioco sullo statunitense Nakashima, il romano ha scritto sulle telecamere a bordo campo: “Imodium.. grazie!”. E con un sorriso scherzoso, ma di soddisfazione per aver scampato a un altro ritiro dopo quello avuto e con dolore, alle Finals di Torino,...

Si è conclusa con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte la prima giornata degli italiani nel tabellone maschile dell'd'Australia. A sorridere sono stati Matteo Berrettini (4 - 6 6 - 2 7 - 6 6 - 3 a Brandon Nakashima) e Lorenzo Sonego (7 - 5 6 - 3 6 - 3 a Sam Querrey). Fuori invece Fabio Fognini che ha perso ...Vittoria sofferta con la dedica che non ti aspetti. comincia con un successo in rimonta il suo percorso agli e impiega più di tre ore per domare il volenteroso statunitense Brandon Nakashima. Che gli ...Tennis. Matteo Berrettini se l’è vista brutta nel suo match di primo turno agli Australian Open 2022. Il numero 1 d’Italia ha patito forti dolori allo stomaco durante il suo match contro Brandon Nakas ...Esordio vincente per Lucia nel suo primo incontro slam, ora la Barty. Martina domina Hibino. Sconfitta netta per Jasmine contro la Ruse ...