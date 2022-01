Traffico Roma del 16-01-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione si viaggia senza disagi sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 tutto regolare anche l’intero percorso della tangenziale est disposta dai vigili del fuoco per accertamenti tecnici continua la chiusura aldi via dei Pescatori tra via Mar dei Coralli e lungomare mi rimane chiuso anche il ponte sulla sede ferroviaria della linea-lido in entrambi i sensi di marcia chiusa dalle 7 di questa mattina Piazza della Balduina in prossimità della scalinata della chiesa per permettere l’evento culturale vivere Balduina con tutte le attività della zona il termine della manifestazione e la riapertura della piazza È previsto alle 21:30 e alle 18 Infine c’è la serie A con all’incontroCagliari allo stadio Olimpico già dalle 16:30 prudenza ...