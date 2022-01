Speciale Sanremo 2022 nella puntata di Domenica IN (Di domenica 16 gennaio 2022) In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 16 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la diciottesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L’attrice Serena Rossi interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘La Sposa’ in onda da Domenica 16 gennaio su Rai1 per la regia di Giacomo Campiotti. Federica Cappelletti, moglie del campione della Nazionale Paolo Rossi, scomparso nel dicembre 2020, interverrà per presentare il libro ‘Per sempre noi due” che raccoglie alcune loro bellissime lettere d’ amore. A poche settimane dal ‘Festival di Sanremo 2022’ torna il talk dal titolo ‘Tutti pazzi per Sanremo’ con Albano, Bobby Solo, Fausto Leali, Marino Bartoletti, Alba Parietti e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022) In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,16 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la diciottesimadi ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L’attrice Serena Rossi interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘La Sposa’ in onda da16 gennaio su Rai1 per la regia di Giacomo Campiotti. Federica Cappelletti, moglie del campione della Nazionale Paolo Rossi, scomparso nel dicembre 2020, interverrà per presentare il libro ‘Per sempre noi due” che raccoglie alcune loro bellissime lettere d’ amore. A poche settimane dal ‘Festival di’ torna il talk dal titolo ‘Tutti pazzi per’ con Albano, Bobby Solo, Fausto Leali, Marino Bartoletti, Alba Parietti e ...

